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        Plastik sektörüne katkı sağlayan meslek liseliler para da kazanıyor

        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'nın ilk meslek okulu olma özelliğini taşıyan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:20
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        Plastik sektörüne katkı sağlayan meslek liseliler para da kazanıyor
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'nın ilk meslek okulu olma özelliğini taşıyan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreterek gelir elde ediyor.

        Konya Sanayi Mektebi adıyla 1901'de ilk öğrencilerini alan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 11 alanıyla yaklaşık 1200 öğrenciyi mesleğe hazırlıyor.

        Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Aydın, AA muhabirine, bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, matbaa teknolojisi, metal teknolojisi, metalurji teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, plastik teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanlarında eğitim verdiklerini söyledi.

        Aydın, okulun Konya'da plastik sektörünün eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Plastik teknolojisi alanında 41 öğrencimiz var. 12. sınıf öğrencilerimiz haftanın 3 günü işletmelere giderek beceri eğitimi görüyor. Öğrenciler bölümü tercih edilebilsin diye sanayicilerimizle işbirliği yaparak 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize aylık 2 bin 250 lira karşılıksız burs temin ettik. Ayrıca döner sermaye kapsamında çalışıyorlar. Bunlardan da aylık 2 bin lira civarında destek sağlanıyor. Plastik teknolojileri alanındaki öğrencilerimiz 9, 10 ve 11. sınıfta aylık 4 bin 250 lira civarında gelir elde edebiliyor."

        Plastik teknolojileri alanında sanayicilerin desteğiyle kurulan atölyede şu an bir fabrikaya ilaç şişesi kapağı ürettiklerini anlatan Aydın, öğrencinin aldığı eğitimin üretime dönüşmesini gördüğünü dile getirdi.

        - "Öğrenci kesinlikle işsiz kalmıyor"

        Plastik Teknolojileri Alan Şefi Hatice Çetinkaya, hibelerle oluşturulan atölyede salgın döneminde siperlik üreterek işlerini geliştirdiklerini belirterek, "Sanayiciler, öğrencilerin öğrenerek geldiğini söylüyor. Staja giden çocuklar firmalarda kalıyor. Sektörde çok büyük açık var. Plastik alanı sadece bizim okulumuzda olduğu için ne mezun veriyorsak piyasada o kadar eleman oluyor. Bizim bölüme gelip, 'Ben bu işi yapacağım.' diyen öğrenci kesinlikle işsiz kalmıyor." diye konuştu.

        Çetinkaya, atölye sayesinde öğrencinin üretimin her aşamasını gördüğünü, ürünlerin de piyasada beğenildiğini söyledi.

        Plastik teknolojileri alan öğretmenlerinden Yeliz Abasız, sipariş üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Şimdi 60 bin adet ilaç kapağı yapıyoruz. Büyük ihtimalle üretim artacak. Başka firmalardan memnuniyet gelince yeni siparişler alıyoruz. Sesimizi Konya sanayisine duyurmaya çalışıyoruz. Okulla sanayi arasında köprü kurmayı amaçlıyoruz. Çocuklara bu sektörün ne kadar geniş olduğunu, buradan çıktıktan sonra neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Burası ilk adım. Ne kadar yetiştirirsek o kadar kalifiye oluyorlar." ifadesini kullandı.

        10. sınıf öğrencisi Bilal Savsar ise bölümü sevdiğini anlatarak, "Müdürümüz, hocalarımız ve sanayici ağabeylerimiz sayesinde üretim yapıyoruz. Sipariş geldiğinde çok heyecanlanıyoruz. Hem işimizi öğreniyor hem de gelir elde ediyoruz." dedi.

        Türkiye'de 8 senedir yaşayan 11. sınıf öğrencisi Afganistanlı Zeynep Niyazi de üretim yaptıkça mutlu olduğunu kaydetti.

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