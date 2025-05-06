Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

        Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Emin Kara'nın toprağa gömülmüş halde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:44 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Emin Kara'nın toprağa gömülmüş halde cesedi bulundu.

        Ilgın ilçesinde 2 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekiplerince aranan Mehmet Emin Kara'nın (30) otomobili, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta terk edilmiş vaziyette bulundu.

        Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, otomobilin ardından bölgeye yakın bir noktada Kara'nın toprağa gömülü haldeki cesedini buldu.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yunan bakandan Türk savunma sanayiine övgü
        Yunan bakandan Türk savunma sanayiine övgü
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı

        Benzer Haberler

        Konya'da beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti
        Konya'da beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti
        2. Konya Ekonomi Forumu düzenlendi
        2. Konya Ekonomi Forumu düzenlendi
        Seydişehir'de hafızlar belgelerini aldı
        Seydişehir'de hafızlar belgelerini aldı
        Konya'daki patlamada yaralanan 11 kişi taburcu oldu
        Konya'daki patlamada yaralanan 11 kişi taburcu oldu
        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlama olan binada yaralanan 10 kişi taburcu e...
        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlama olan binada yaralanan 10 kişi taburcu e...
        Plastik sektörüne katkı sağlayan meslek liseliler para da kazanıyor
        Plastik sektörüne katkı sağlayan meslek liseliler para da kazanıyor