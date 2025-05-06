Konya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Emin Kara'nın toprağa gömülmüş halde cesedi bulundu.
Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Emin Kara'nın toprağa gömülmüş halde cesedi bulundu.
Ilgın ilçesinde 2 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekiplerince aranan Mehmet Emin Kara'nın (30) otomobili, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta terk edilmiş vaziyette bulundu.
Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, otomobilin ardından bölgeye yakın bir noktada Kara'nın toprağa gömülü haldeki cesedini buldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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