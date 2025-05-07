Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali başladı

Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali'nin açılışı yapıldı.

Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende katılımcılara hitap eden Vali İbrahim Akın, Konya'da sanat konuşursa, o sesin Mevlana'nın hikmetiyle, Yunus'un diliyle, irfanın özüyle yankılandığını söyledi.

Akın, Sufi Sinema Festivali'nin tam da bu yüzden Konya'nın köklü tasavvuf mirasını, sinemanın evrensel diliyle harmanlayarak kültürün evrensel mesajlarını dünya sahnesine taşıyan nadide bir birikim olduğunu dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şebiarus törenleri, Uluslararası Mistik Müzik Festivali ve Kitap Fuarı gibi önemli organizasyonlara bu festivali de eklediklerini belirtti.

Bu festivalle sadece düşünsel derinliği yüksek filmleri değil, halk sinemasından çocuk filmlerine, belgesellerden uluslararası yapımlara kadar çok geniş yelpazeyi sinemaseverlerle buluşturduklarını anlatan Altay, festival kapsamında tasavvuf alanında ve düşünsel sinema ekseninde film üreten yönetmenler, yapımcılar, eleştirmenler ve sinema insanlarını, söyleşiler, paneller ve atölyelerle bir araya getirdiklerini kaydetti.

- "Filmin temelini oluşturan senaryoları da destekliyoruz"

Böylece festivalin sinema şenliği olmanın ötesinde sinema alanında bir AR-GE merkezi niteliği de kazanmış olduğunu vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Bu yıl bir ilki daha gerçekleştiriyor; sadece gösterilen filmleri değil, filmin temelini oluşturan senaryoları da destekliyoruz. Festival kapsamında en iyi senaryoya destek vererek senarist adaylarını yazmaya ve üretmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca, sinema vizyonumuz burada bitmiyor. İlk adımını attığımız Medeniyet ve Sinema Akademisi (MESEL) projesiyle genç kardeşlerimizi sinema sektörüne hazırlamak için online eğitimler sunacağız."

Altay, festivalin ana mottosunun Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Aynada gördüğün suret senin, aynanın değil." sözü olduğuna değinerek, Konya'dan tüm insanlığa bu anlamlı sinema diliyle ulaşmak istediklerini ifade etti.

6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil de Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin destekleriyle düzenlenen festival kapsamında Konya'nın tüm dünyadan insanları bir araya getiren bir kutup olduğunu söyledi.