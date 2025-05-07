Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali başladı

        Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende katılımcılara hitap eden Vali İbrahim Akın, Konya'da sanat konuşursa, o sesin Mevlana'nın hikmetiyle, Yunus'un diliyle, irfanın özüyle yankılandığını söyledi.

        Akın, Sufi Sinema Festivali'nin tam da bu yüzden Konya'nın köklü tasavvuf mirasını, sinemanın evrensel diliyle harmanlayarak kültürün evrensel mesajlarını dünya sahnesine taşıyan nadide bir birikim olduğunu dile getirdi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şebiarus törenleri, Uluslararası Mistik Müzik Festivali ve Kitap Fuarı gibi önemli organizasyonlara bu festivali de eklediklerini belirtti.

        Bu festivalle sadece düşünsel derinliği yüksek filmleri değil, halk sinemasından çocuk filmlerine, belgesellerden uluslararası yapımlara kadar çok geniş yelpazeyi sinemaseverlerle buluşturduklarını anlatan Altay, festival kapsamında tasavvuf alanında ve düşünsel sinema ekseninde film üreten yönetmenler, yapımcılar, eleştirmenler ve sinema insanlarını, söyleşiler, paneller ve atölyelerle bir araya getirdiklerini kaydetti.

        - "Filmin temelini oluşturan senaryoları da destekliyoruz"

        Böylece festivalin sinema şenliği olmanın ötesinde sinema alanında bir AR-GE merkezi niteliği de kazanmış olduğunu vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

        "Bu yıl bir ilki daha gerçekleştiriyor; sadece gösterilen filmleri değil, filmin temelini oluşturan senaryoları da destekliyoruz. Festival kapsamında en iyi senaryoya destek vererek senarist adaylarını yazmaya ve üretmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca, sinema vizyonumuz burada bitmiyor. İlk adımını attığımız Medeniyet ve Sinema Akademisi (MESEL) projesiyle genç kardeşlerimizi sinema sektörüne hazırlamak için online eğitimler sunacağız."

        Altay, festivalin ana mottosunun Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Aynada gördüğün suret senin, aynanın değil." sözü olduğuna değinerek, Konya'dan tüm insanlığa bu anlamlı sinema diliyle ulaşmak istediklerini ifade etti.

        6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil de Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin destekleriyle düzenlenen festival kapsamında Konya'nın tüm dünyadan insanları bir araya getiren bir kutup olduğunu söyledi.

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, yurt içinden ve dışından festivale katılan bazı yönetmenler ve yapımcılar katıldı.

        Tasavvuf içerikli sinema filmleri, belgeseller, söyleşiler, paneller, atölyeler ve çeşitli etkinliklerin sanatseverlerle buluşacağı festival, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Depo No: 4 ve Kültürpark'ta 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk

        Benzer Haberler

        Konya'da 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı
        Konya'da 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı
        Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Konya'da başladı
        Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Konya'da başladı
        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi...
        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi...
        Tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak yaraladı; tutuklandı
        Tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak yaraladı; tutuklandı
        Konya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        Konya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu