Konya'da üniversite öğrencileri kan bağışı yaptı

Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, etkinliğe katılan idareci ve öğrencilerine teşekkür ederek, çeşitli hediye ve ikramlarda bulundu.

Üniversite öğrencilerinin kan bağışında bulunduğu etkinlikte, şube üyeleri tarafından stant açıldı, Kızılay tanıtımı ve gönüllü kazandırma faaliyeti yapıldı.

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