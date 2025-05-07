Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da üniversite öğrencileri kan bağışı yaptı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da üniversite öğrencileri kan bağışı yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

        Seydişehir Kızılay Şube Başkanlığı'nca Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesinde kan bağışı etkinliği düzenledi.

        Üniversite öğrencilerinin kan bağışında bulunduğu etkinlikte, şube üyeleri tarafından stant açıldı, Kızılay tanıtımı ve gönüllü kazandırma faaliyeti yapıldı.

        Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, etkinliğe katılan idareci ve öğrencilerine teşekkür ederek, çeşitli hediye ve ikramlarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de meyve bahçeleri hastalık ve zararlılara karşı kontrol edildi
        Beyşehir'de meyve bahçeleri hastalık ve zararlılara karşı kontrol edildi
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali başladı
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali başladı
        Konya'da 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı
        Konya'da 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı
        Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Konya'da başladı
        Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Konya'da başladı
        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da tartıştığı kişiyi taşla başından yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi...
        Konya'da doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binanın sakinleri o geceyi...