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        Konya'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki arıların soktuğu polis memurlarından biri hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:57
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        Konya'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki arıların soktuğu polis memurlarından biri hastaneye götürüldü.

        H.K. idaresindeki 52 ACA 853 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Otogar Kavşağı'nda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Etrafa dağılan arıların soktuğu 2 polisten 1'i hastaneye götürüldü.

        Kovanlar, arıcılar tarafından başka bir kamyonete yüklendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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