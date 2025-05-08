Konya'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki arıların soktuğu polis memurlarından biri hastaneye götürüldü.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki arıların soktuğu polis memurlarından biri hastaneye götürüldü.
H.K. idaresindeki 52 ACA 853 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Otogar Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Etrafa dağılan arıların soktuğu 2 polisten 1'i hastaneye götürüldü.
Kovanlar, arıcılar tarafından başka bir kamyonete yüklendi.
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