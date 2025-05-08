Konya'da üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Konya'nın Yunak ilçesinde üniversite öğrencileri için "İlk Yardım Farkındalığı Eğitimi" düzenlendi.

Yunak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Atakan Akay, Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere temel yaşam desteği, ilk yardım uygulamaları ve Heimlich manevrası gibi konularda eğitim verdi.

İlk yardımın hayati önem taşıdığını belirten Akay, acil durumlarda sakin kalınması gerektiğini belirterek, "Olay yerinde yapılan doğru ve hızlı müdahaleler, hayat kurtarabilir. Bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor" dedi.

Eğitim sonunda öğrencilere uygulamalı ilk yardım teknikleri de gösterildi.