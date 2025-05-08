Konya'da Kur'an kursu öğreticisine başarı belgesi verildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticisi, başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticisi, başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nde görev yapan Kur'an Kursu öğreticisi Songül Demirel'e, başarı belgesi gönderildi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek, Demirel'i özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, belgesini takdim etti.
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