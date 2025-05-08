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        Konya'da Kur'an kursu öğreticisine başarı belgesi verildi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticisi, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:47
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        Konya'da Kur'an kursu öğreticisine başarı belgesi verildi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticisi, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nde görev yapan Kur'an Kursu öğreticisi Songül Demirel'e, başarı belgesi gönderildi.

        İlçe Müftüsü Adem Bebek, Demirel'i özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, belgesini takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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