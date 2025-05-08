Konya'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 475 sikke, 2 dedektör, 8 yüzük, 26 tarihi obje, 200 bin lira, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 86 fişek ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden 3 kişinin adreslerinde tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.

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