Konya'da kural ihlali yapan sürücülere 937 bin lira ceza kesildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 163 araç ve sürücüye 937 bin 793 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerince kent genelinde 28 Nisan-4 Mayıs'ta gerçekleştirilen denetimlerde 55 bin 128 kişi ve 11 bin 241 araç sorgulandı.

Denetimlerde 163 araç ve sürücüye 937 bin 793 lira cezai işlem uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Haklarında arama kararı bulunan 190 kişi yakalanırken, 112 yoklama kaçağı tespit edilerek tebligat yapıldı.

Yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 634 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, çocukların güvenliği için 2 bin 123 park ve bin 790 okul çevresinde denetim gerçekleştirildi.