Beyşehir'den kısa kısa
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda satışı yapılan şarküteri, market, kasap ve fırınların denetlendiği belirtildi.
Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.
- Beyşehir'de yeni mahalle kurulması kararı
İlçe Belediye Meclisi tarafından ilçe merkezinde yeni bir mahalle kurulmasına karar verildi.
Meclis toplantısında, Beyşehir'de yeni bir mahalle kurulması, mahalle ismi ve sınırlarının belirlenmesine yönelik teklif görüşüldü.
Ali Akkanat Mahallesi isminin kabul edildiği toplantıda alınan kararlar, Konya Valiliği onayına sunuldu.
- Beyşehir'de sağlık yatırımı devam ediyor
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Beyşehir'de incelemelerde bulundu.
İlçeye yapılacak sağlık tesislerinin inşa edileceği alanları gezen Koç, Konya'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi Beyşehir'de de çok önemli sağlık yatırımları yapıldığını belirtti.
Planlaması yapılan sağlık projelerinin hayata geçirilmesiyle ilçenin sağlık alanında çok daha iyi bir seviyeye geleceğini aktaran Koç, ilçede 7 sağlık tesisi projesinin hayata geçirileceğini kaydetti.
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