Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda satışı yapılan şarküteri, market, kasap ve fırınların denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.

- Beyşehir'de yeni mahalle kurulması kararı

İlçe Belediye Meclisi tarafından ilçe merkezinde yeni bir mahalle kurulmasına karar verildi.

Meclis toplantısında, Beyşehir'de yeni bir mahalle kurulması, mahalle ismi ve sınırlarının belirlenmesine yönelik teklif görüşüldü.

Ali Akkanat Mahallesi isminin kabul edildiği toplantıda alınan kararlar, Konya Valiliği onayına sunuldu.

- Beyşehir'de sağlık yatırımı devam ediyor

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Beyşehir'de incelemelerde bulundu.