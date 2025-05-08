Konya'da kermes düzenlendi

Karapınar'a özgü el sanatları ürünleri, yöresel yemekler, sıkma ve börek gibi çeşitli yiyeceklerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, okulun ihtiyaçları için kullanılacak.

Etkinliğe Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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