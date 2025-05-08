Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kerziban Erdoğan idaresindeki 42 BSZ 53 plakalı otomobil Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi 153391 Sokak'ta yolda park halinde bulunan Veysel Doğan'a ait 42 RD 309 plakalı kamyonun altına girdi.
Kazada otomobil sürücüsü Kerziban Erdoğan ile yanında bulunan oğlu Mücahit Erdoğan yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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