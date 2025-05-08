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        Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:07
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        Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kerziban Erdoğan idaresindeki 42 BSZ 53 plakalı otomobil Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi 153391 Sokak'ta yolda park halinde bulunan Veysel Doğan'a ait 42 RD 309 plakalı kamyonun altına girdi.

        Kazada otomobil sürücüsü Kerziban Erdoğan ile yanında bulunan oğlu Mücahit Erdoğan yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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