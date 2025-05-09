Sarayönü'nde yürütülen projeyle öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

Öğrencilerin doğada gördükleri veya tükettikleri bitkilerin tohumlarını çöpe atmak yerine toprağa kazandırmaları teşvik edildi.

Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarım ve bilişim teknolojileri öğretmenlerince yürütülen projeye, öğrenciler, katılım sağladı.

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