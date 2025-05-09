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        Sarayönü'nde yürütülen projeyle öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, öğrencilerin çevre bilinci kazanması ve yeşil alanların artırılmasına katkı sunulması amacıyla "Sarayönü Tohum Topuyla Yeşeriyor Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:26
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        Sarayönü'nde yürütülen projeyle öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, öğrencilerin çevre bilinci kazanması ve yeşil alanların artırılmasına katkı sunulması amacıyla "Sarayönü Tohum Topuyla Yeşeriyor Projesi" hayata geçirildi.

        Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarım ve bilişim teknolojileri öğretmenlerince yürütülen projeye, öğrenciler, katılım sağladı.

        Projeyle öğrenciler evlerinden getirdiği çeşitli sebze, meyve ve çiçek tohumlarıyla tohum topları hazırladı.

        Öğrencilerin doğada gördükleri veya tükettikleri bitkilerin tohumlarını çöpe atmak yerine toprağa kazandırmaları teşvik edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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