Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı tutuklandı
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Nisan-5 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 26'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 3'ünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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