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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:45
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Nisan-5 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 26'sı işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 26'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 3'ünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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