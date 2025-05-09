Hayatından endişe edilen çiftin, zil sesini duymadığı için kapıyı açmadığı anlaşıldı

Hacıarmağan Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan yaşlı çiftin bakıcısı, dairenin zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması ve telefonla da çifte ulaşılamaması üzerine 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayatlarından endişe edilen yaşlı çiftin, itfaiye yardımıyla girilen evde zil ve telefon sesini duymadığı için kapıyı açmadığı öğrenildi.

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