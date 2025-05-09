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        Hayatından endişe edilen çiftin, zil sesini duymadığı için kapıyı açmadığı anlaşıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayatlarından endişe edilen yaşlı çiftin, itfaiye yardımıyla girilen evde zil ve telefon sesini duymadığı için kapıyı açmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:36
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        Hayatından endişe edilen çiftin, zil sesini duymadığı için kapıyı açmadığı anlaşıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayatlarından endişe edilen yaşlı çiftin, itfaiye yardımıyla girilen evde zil ve telefon sesini duymadığı için kapıyı açmadığı öğrenildi.

        Hacıarmağan Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan yaşlı çiftin bakıcısı, dairenin zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması ve telefonla da çifte ulaşılamaması üzerine 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye merdiveniyle ekipler balkona ulaştığında sesleri duyan evde bulunan 97 yaşındaki M.T. de dışarıya çıktı.

        Ekipleri görünce şaşıran M.T, görevlilerle daireye girdi.

        Yatalak eşiyle yaşadığı öğrenilen M.T'nin telefonu ve zil sesini duymadığını söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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