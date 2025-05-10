Konya'da "Annefest" programı düzenlendi

Programda hazırlanan ürünler ve yöresel gıda stantlarından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ayrıldı.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte, annelerin, sabrın, sevginin ve fedakarlığın en güçlü temsilcileri olduğunu söyledi.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Anneler Günü'ne özel olarak "Annefest" programı gerçekleştirildi.

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