Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Ndao, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Berkay Özcan, Mithat Pala, Olawoyin, Zeqiri, Sowe
Sarı kart: Dk. 18 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)
KONYA
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