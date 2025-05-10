Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 85 Boranijasevic), Calusic, Bazoer, Guilherme, Bjorlo (Dk. 88 Yasir Subaşı), Jevtovic (Dk. 58 Pedrinho), Oğulcan Ülgün, Ndao, Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Keyta), Umut Nayir (Dk. 88 Kramer)
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Varesanovic (Dk. 88 Jurecka), Berkay Özcan (Dk. 83 Ghezzal), Mithat Pala (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 83 Akintola), Sowe
Goller: Dk. 47 ve 77 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Mithat Pala, Dk. 52 Alikulov (Çaykur Rizespor), Dk. 89 Deniz Ertaş, Dk. 90+5 Boranijasevic (TÜMOSAN Konyaspor)
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