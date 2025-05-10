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        Konyaspor-Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, aldıkları 3 puanla ligde iyi bir sıralamaya oturduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:49
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        Konyaspor-Rizespor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, aldıkları 3 puanla ligde iyi bir sıralamaya oturduklarını söyledi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna yaklaştıkları haftada alınan galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

        Rizespor'un çok önemli oyunculara sahip olduğunu anlatan Uçar, müsabakada iyi direnç gösterdiklerini, Umut Nayir'in golleriyle galip geldiklerini anımsattı.

        Uçar, yeşil beyazlıların 46 puana ulaştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Çok daha iyi bir konumdayız. Son iki maçtaki hedef, yüksek puan alıp ligi ilk 8'de bitirmek. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Konya'ya, bütün taraftarlarımıza, kalbi burayla atan herkese hayırlı uğurlu olsun. Bence bugün itibarıyla artık ileriye umutla bakabileceğimiz bir süreç. İç sahadaki galibiyet serimiz devam ediyor. 6 maç oldu, rekoru da egale ettik. İnşallah Alanya maçıyla bunu 7'ye çıkarırız. Çok güzel, anlamlı, benim için de çok özel bir galibiyet."

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