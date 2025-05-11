Beyşehir'de parktaki kavgada bıçaklanan genç yaralandı
KONYAAA)- Beyşehir ilçesinde parkta çıkan kavgada bıçaklanan genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Vuslat Parkında üç genç arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
Kavgada bıçakla yaralanan S.M. (16) sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen şüpheliler E.G. ile M.A'yı gözaltına aldı.
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