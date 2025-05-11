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        Akşehir'de sağlıklı yaşam için doğada yürüyüş etkinliği yapıldı

        Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme Topluluğu farkındalık yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:46
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        Akşehir'de sağlıklı yaşam için doğada yürüyüş etkinliği yapıldı
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        Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme Topluluğu farkındalık yürüyüşü yaptı.

        Akşehir'de "Sağlıklı beslen, hareket et ve mutlu yaşa" mottosuyla düzenlenen. organizasyonda Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri doğada buluştu.

        Beslenme Topluluğunun farkındalık yürüyüşünde öğrenciler, Akademik Dağcılık üyeleriyle beslenme farkındalığı oluşturmak için Akşehir'in doğa harikası yerlerine adım attı.

        Yürüyüşün ardından öğrenciler, el boyama baskısı yaptı.

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        Galeri

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