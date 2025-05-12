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        Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampolde devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:52
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        Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampolde devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Miyase Sunan idaresindeki 07 CCA 55 plakalı otomobil, Seydişehir Bozkır yolu Kumluca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Miyase Sunan ile yanında bulunan Zehra Doğancı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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