Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampolde devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampolde devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Miyase Sunan idaresindeki 07 CCA 55 plakalı otomobil, Seydişehir Bozkır yolu Kumluca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Miyase Sunan ile yanında bulunan Zehra Doğancı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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