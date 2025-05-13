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        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:28
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        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mustafa Çiftlikli idaresindeki kamyonet, Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Veli Caddesi'ndeki Nadire Karpuz'un kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki Semihanur Çiftlikli yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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