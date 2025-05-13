Sarayönü'nden kısa kısa

Okul bahçesinde kurulan kermesteki stantlarda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler ile el işi ürünler sergilendi.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bir koridor kitap sokağına dönüştürüldü.

Okul Müdürü Zübeyir Karadağ, yaptığı açıklamada, "Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz, okulun kümesinde tavuk yetiştirip kuluçka makinesinde civciv üretimi yapıyor." ifadesini kullandı.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Bölümü öğrencileri, kümes ve kuluçka sistemiyle uygulamalı eğitim almaya başladı.

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