Konya merkezli usulsüz ehliyet alımına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, sürücü belgesi alamayan adayları ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirerek, montajlanmış fotoğrafla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından bu kişileri anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları, çıkartılan sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişiler sınava sokularak, sürücü adaylarına ehliyet almaya hak kazandırdıkları tespit edildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 5 sürücü belgesi, kimlik kartı ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi alamayanların, para karşılığında ehliyet sahibi olmalarını sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.