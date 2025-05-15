Konya'da Gazze için kermes düzenlendi
Konya'nın Yunak ilçesinde, Gazze'ye yardım kermesi gerçekleştirildi.
Konya'nın Yunak ilçesinde, Gazze'ye yardım kermesi gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Yunak KOMEK Kurs Merkezi tarafından düzenlenen kermeste, kursiyerler ve ilçe sakinleri tarafından hazırlanan yemekler, el işi kıyafetler ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.
Etkinliğe katılan Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, kermese gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, elde edilecek gelirin tamamının Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.
Yunak KOMEK Kurs Merkezi Müdürü Ekrem Varol ise satışa sunulan ürünlerin çok kısa sürede tükendiğini kaydetti.
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