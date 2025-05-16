Konya'da farklı ülkelerden gelen üniversite öğrencileri kültürlerini tanıttı

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen etkinlikte kentte öğrenim gören uluslararası öğrenciler kültürlerini anlattı.

NEÜ Erasmus Topluluğu'nca Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Projesi kapsamında düzenlenen "Dünyayı tanı, Konya'yı keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.

Program kapsamında Kosova, Nijerya, Endonezya, Malezya, Doğu Türkistan, Moritanya, Kırgızistan, Lübnan, Hırvatistan, Bangladeş, Suriye, Yemen, Filistin, Türkmenistan, Irak ve Azerbaycan'dan gelen öğrenciler kültürlerini; şiir dinletisi, müzik, dans ve geleneksel sunumlarla tanıttı.

NEÜ Erasmus Koordinatör Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Saadet Zafer Kavacık, programda yaptığı konuşmada, kültürel paylaşım ortamlarının önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bu programlarla aidiyet duygusunun pekiştiğini anlatan Kavacık, "Kültürel etkileşimler, önyargıların yerini anlayışa ve dostluğa bırakmasını sağlıyor. Bu tür etkinlikler, üniversitemizin uluslararası kimliğini ve çok kültürlü yapısını görünür kılmak açısından da son derece kıymetli." dedi.