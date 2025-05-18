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        Yunak Belediye Başkanı Günaltay, vatandaşların sorularını yanıtladı

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:10
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        Yunak Belediye Başkanı Günaltay, vatandaşların sorularını yanıtladı
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        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda Günaltay'a, AK Parti Yunak İlçe Başkan Vekili Sinan Alcı da eşlik etti.

        Programda vatandaşların talep, öneri ve sorularını dinleyen Günaltay, gelen soruları tek tek yanıtladı.

        Özellikle doğalgaz alt yapısıyla ilgili mahallelerde yaşanan sorunların gündeme geldiği programda Günaltay, alt yapı çalışmalarının hızla tamamlanacağını belirterek, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

        Vatandaşla doğrudan iletişim kurmayı önemsediklerini belirten Günaltay, bu tür buluşmalarla ilçedeki ihtiyaç ve beklentileri daha yakından takip etme imkanı bulduklarını kaydetti.​​​​​​​

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