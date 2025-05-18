Yunak Belediye Başkanı Günaltay, vatandaşların sorularını yanıtladı

Vatandaşla doğrudan iletişim kurmayı önemsediklerini belirten Günaltay, bu tür buluşmalarla ilçedeki ihtiyaç ve beklentileri daha yakından takip etme imkanı bulduklarını kaydetti.​​​​​​​

Özellikle doğalgaz alt yapısıyla ilgili mahallelerde yaşanan sorunların gündeme geldiği programda Günaltay, alt yapı çalışmalarının hızla tamamlanacağını belirterek, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda Günaltay'a, AK Parti Yunak İlçe Başkan Vekili Sinan Alcı da eşlik etti.

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