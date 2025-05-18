Konya'da kafileyi taşıyan otobüsün lastiği patlayınca futbolcular maça taksiyle gitti

Konya'da kafileyi taşıyan otobüsün lastiği patlayınca futbolcular maça taksiyle götürüldü.

Konya 2. Amatör Küme'de mücadele veren Beyşehir Demirspor Futbol Takımı, Karatay ilçesindeki Şehit Nihat Gün sahasında Maliyespor ile oynayacağı amatör lig maçı için Beyşehir’den yola çıktı.

Kafileyi taşıyan otobüsün lastiği Konya girişinde patlayınca araç yoluna devam edemedi.

Takımın yöneticileri, ticari taksi tutarak futbolcuları maça yetiştirdi.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca konuya ilişkin yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Beyşehir'den maç için çıkan Beyşehir Demirspor kafilesi, Konya girişi Akyokuş civarında aracın lastiğinin patlaması sonucu maça yetişememe durumuna göre ticari taksiler tutarak grupta iddiası olmamasına rağmen müsabakaya zamanında yetişerek amatörlüğün fedakarlık yönünün örneğini futbolcuları ile yaşayarak topluma sportmence bir davranış gösterdikleri için, maçı kaybettiler belki ama kulüp yönetimi, antrenör ve sporcuları olarak teşekkürü sonuna kadar hak ettiler."