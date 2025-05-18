Beyşehir'de çiftçiler yağmur duasında buluştu

Avdancık Mahallesi'nde muhtarlığın öncülüğünde düzenlenen yağmur duasında çiftçiler, mahalle sakinleri ve çevre yerleşim merkezlerinden vatandaşlar bir araya geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ekili arazileri için rahmet bekleyen çiftçiler yağmur duası yaptı.

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