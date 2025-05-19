Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın ilçelerinde19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Konya'nın Yalıhüyük, Hüyük, Kulu, Akşehir, Sarayönü, Derebucak, Beyşehir ve Karapınar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın ilçelerinde19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Yalıhüyük, Hüyük, Kulu, Akşehir, Sarayönü, Derebucak, Beyşehir ve Karapınar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Yalıhüyük Hükümet konağı önündeki programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından, Yalıhüyük Anadolu Lisesinde, öğrenciler şiir okudu ve zeybek gösterisi sundu.

        Program, 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Melikoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve protokol üyelerinin kupa ve madalya vermesi ile sona erdi.

        - Hüyük

        Hüyük'te Atatürk Anıtına İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesinde devam eden programda, şiirler okundu, öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

        Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer, öğrenciler ve programa katılanların bayramını kutladı.

        Program, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

        - Kulu

        Kulu'da kutlamalar Atatürk Caddesinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yürüyüşün ardından, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Kültür Merkezi Konferans salonunda devam eden programda, öğrenciler tarafından şiir okundu, cimnastik, kick boks, judo, paten, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Törene, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.,

        - Akşehir

        Akşehir'de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.

        Ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Program, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

        Törene, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Polat, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Adli Yargı Komisyon Başkanı Burak Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Sarayönü

        Sarayönü'nde kutlamalar Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        İlçe stadyumunda devam eden programda, cimnastik, taekwondo gösterileri sunuldu, koşu yarışları düzenlendi.

        Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Derebucak

        Derebucak'ta anıt meydanında Atatürk anıtına çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardında, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı ve şiirler okudu.

        Kutlamalara, Kaymakam Ömer Faruk Koç, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, ve gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

        - Beyşehir

        Beyşehir'de kutlamalar Anıt Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Kapalı spor salonunda devam eden programda, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Program keman dinletisi sunulmasıyla son buldu.

        Törene, Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Karapınar

        Karapınar'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ardından, Karapınar Belediyesi Bandosu Konya Caddesi üzerinde geçit yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Atatürk Kapalı Stadyumu'nda devam etti programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oryantiring ve halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi.

        Program, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        Paramotor kamyonetin üzerine düştü!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece
        'Gece Müzeciliği’nin yeni durağı Sardes Antik Kenti’nde bir gece

        Benzer Haberler

        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 4 saatte kurtarıldı
        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 4 saatte kurtarıldı
        Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da k...
        Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da k...
        Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı