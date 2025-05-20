Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir 5. Kitap Günleri açıldı

        Seydişehir 5. Kitap Gününün açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir 5. Kitap Günleri açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Seydişehir 5. Kitap Gününün açılışı yapıldı.

        Seydişehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 40'ın üzerinde yazar, 20'den fazla yayınevi ve binlerce kitap okurlarını bekliyor.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 19-24 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğin açılışını yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Seydişehirli kitapseverleri birbirinden değerli yazarlarla buluşturduklarını anlatan Ustaoğlu, "Beşincisini düzenlediğimiz kitap günlerimize katılan sanatçılarımız, yayınevleri ve hemşerilerimiz hepiniz hoşgeldiniz. Okuryazar oranı açısından Türkiye'de en yüksek orana sahip ilçelerden birinde belediye başkanlığı yapmaktan onur duyuyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Ustaoğlu ve ilçe protokolü açılışı gerçekleştirdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike

        Benzer Haberler

        GRAFİKLİ - Kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağışları obruk riskini a...
        GRAFİKLİ - Kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağışları obruk riskini a...
        Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü
        Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü
        Konya'da merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti
        Konya'da merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti
        Arabada sıkışan kediyi kurtaran itfaiye memuru ve araç sahibi o anları anla...
        Arabada sıkışan kediyi kurtaran itfaiye memuru ve araç sahibi o anları anla...
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'nın ilçelerinde19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlan...
        Konya'nın ilçelerinde19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlan...