Konya'da Selçuk Tarımtech'25 - Tarım Teknolojileri Festivali başladı

Konya'da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Selçuk Tarımtech'25-Tarım Teknolojileri Festivali gerçekleştiriliyor.

Selçuk Üniversitesinde Ziraat Fakültesi önünde düzenlenen festivalde, kamu kuruluşları ile özel firmaların stantlarında tarım sektörüne yön veren yeni dijital gelişmeler ve araçlar tanıtılıyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, festivalin açılış töreninde, üniversite olarak gerek akademik bilginin üretilmesi, gerekse öğrencilerin donanımlı yetişmesi adına dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Yılmaz, festivalin tarımda dijitalleşme konusunda önemli bir buluşma olduğuna dikkati çekti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da yapay zeka destekli üretim modelleri, sensör tabanlı sistemler, nesnelerin interneti ve robotik teknolojilerin tarım süreçlerine entegrasyonuyla çok boyutlu bir dönüşüm yaşandığını dile getirdi.

Bayramoğlu, "Yerli tohum ıslahı, hibrit çeşitler ve stratejik ürünlerdeki araştırmalarımız ve tarım teknolojileri alanındaki öncü projelerimizle hem çiftçimize hem sanayicimize hem de bilim dünyasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu çabalarımızın sonucu olarak üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından 'Tarımda Dijital Teknolojiler Alanında Uzmanlaşan Üniversite' olarak seçilmiştir." ifadesini kullandı.