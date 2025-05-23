Konya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya ve İstanbul'da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda, 32 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 201 tabanca parçası ile tabanca mermileri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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