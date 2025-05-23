Konyalı iş insanları yurt dışında yatırım fırsatlarını değerlendirmek istiyor

Konya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONİAD) Genel Başkanı Mustafa Balta, Moldova Ukrayna, Senegal ve Hindistan'da iş görüşmelerinde bulunduklarını belirterek, bu ülkelerde ticaret yaptıklarını söyledi.

Balta, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Konya merkezli derneği, şehirdeki iş insanlarıyla kurduklarını ifade etti.

Konya'ya katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak için çalışmaların iki yıldır sürdürdüğünü anlatan Balta, "Moldova Ukrayna, Senegal ve Hindistan'da birebir iş görüşmeleri yapmaya başladık. Bu ülkelerin içinden bazılarıyla artık ticaret yapıyoruz. Konya'nın kısa vadede elde ettiği bu başarı, inşallah şehrimize büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.