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        Konya'da tarihi namazgahta yağmur duası yapıldı

        Konya'da yağış azlığı nedeniyle yağmur duası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:37
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        Konya'da tarihi namazgahta yağmur duası yapıldı
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        Konya'da yağış azlığı nedeniyle yağmur duası gerçekleştirildi.

        Merkez Selçuklu ilçesindeki Musalla Mezarlığı'nda bulunan 800 yıllık namazgahta bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

        Ardından İl Müftüsü Ali Öge, namazgahta toplananlara, suyun önemi ve israf edilmemesine yönelik konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından, kalabalık Öge'nin yaptığı yağmur duasına eşlik etti.

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