Konya'da tarihi namazgahta yağmur duası yapıldı
Konya'da yağış azlığı nedeniyle yağmur duası gerçekleştirildi.
Konya'da yağış azlığı nedeniyle yağmur duası gerçekleştirildi.
Merkez Selçuklu ilçesindeki Musalla Mezarlığı'nda bulunan 800 yıllık namazgahta bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.
Ardından İl Müftüsü Ali Öge, namazgahta toplananlara, suyun önemi ve israf edilmemesine yönelik konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından, kalabalık Öge'nin yaptığı yağmur duasına eşlik etti.
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