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        Konya'da telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Konya'nın Karapınar ilçesinde telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:57
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        Konya'da telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Karapınar-Eskil kara yolunda F.Ü. (49) idaresindeki 45 AHH 520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yazamca mevkisinde telefon direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        F.Ü'nün cenazesi, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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