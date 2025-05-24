Konya'da telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karapınar-Eskil kara yolunda F.Ü. (49) idaresindeki 45 AHH 520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yazamca mevkisinde telefon direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
F.Ü'nün cenazesi, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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