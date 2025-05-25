Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Konya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede ikamet eden İ.Ö. (42) ile karısı N.Ö. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından İ.Ö. mutfaktan aldığı bıçakla, eşi N.Ö'yü bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi N.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İ.Ö, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        CANLI | Fenerbahçe finalde Monaco'ya karşı!
        CANLI | Fenerbahçe finalde Monaco'ya karşı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!

        Benzer Haberler

        Eşini bıçakla öldürüp, başında bekledi
        Eşini bıçakla öldürüp, başında bekledi
        Yunak'ta ulusal satranç turnuvası yapıldı
        Yunak'ta ulusal satranç turnuvası yapıldı
        Ahırlı'da tarım arazileri sulayabilmek için çözüm aranıyor
        Ahırlı'da tarım arazileri sulayabilmek için çözüm aranıyor
        Halkapınar'da "Çiftçi Kadınlar Yarışması" yapıldı
        Halkapınar'da "Çiftçi Kadınlar Yarışması" yapıldı
        Konya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
        Konya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
        Seydişehir'de Kitap Günleri sona erdi
        Seydişehir'de Kitap Günleri sona erdi