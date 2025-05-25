Konya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Konya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede ikamet eden İ.Ö. (42) ile karısı N.Ö. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından İ.Ö. mutfaktan aldığı bıçakla, eşi N.Ö'yü bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi N.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İ.Ö, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.