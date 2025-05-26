Konya'dan kısa kısa

Hüyük Belediyesi tarafından ilçede bulunan İmrenler Ortaokulu, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu ve Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Antalya ilçesine geziye götürüldü.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, öğrencilerin sınav stresinden kurtulmaları ve kendilerini geliştirmeleri için gezi programı düzenlediklerini belirterek, eğitim ve öğretime katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

- Seydişehir'de konser

Seydişehir'de Belediye ve Aachen Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde konser düzenlendi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, düzenlenen etkinlikle Almanya'nın Aachen şehri ile kültür köprüsünün temellerini atıldığı belirterek, "Bu dostluğun gelişmesini çok arzuluyoruz. Aachen şehriyle olan ilişkilerimiz bizim için çok değerli. İşbirliğimizi daha da güçlenerek ilçemizdeki engelli vatandaşlarımız için ortak çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Vatandaşlar, Neşet Ertaş türkülerinin söylendiği konsere ilgi gösterdi.