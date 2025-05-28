Konya'dan kısa kısa
Konya'nın Karapınar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Karapınar Belediyesi tarafından Acıgöl çevresinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar uçurtma uçurdu, çeşitli oyunlar oynadı.
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, bu tür sosyal faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.
Etkinliğe, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
- Kulu'da trafik denetimi
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerinde eksikleri olduğu belirlenen 7 motosiklet trafikten men edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki belirli noktalarda motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 45 motosiklet sürücüsüne 133 bin lira ceza yazıldı, 7 motosiklet trafikten men edildi.
- Akşehir'de KOMEK sergisi açıldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Akşehir KOMEK Kurs Merkezi tarafından sergi açıldı.
Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı resim, giyim, ahşap boyama, iğne oyası, şiş örgü ve çeşitli alanlarla el emeği ürünler sergilendi.
Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
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