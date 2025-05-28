Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Karapınar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Karapınar Belediyesi tarafından Acıgöl çevresinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar uçurtma uçurdu, çeşitli oyunlar oynadı.

        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, bu tür sosyal faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

        Etkinliğe, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Kulu'da trafik denetimi

        Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerinde eksikleri olduğu belirlenen 7 motosiklet trafikten men edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki belirli noktalarda motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 45 motosiklet sürücüsüne 133 bin lira ceza yazıldı, 7 motosiklet trafikten men edildi.

        - Akşehir'de KOMEK sergisi açıldı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Akşehir KOMEK Kurs Merkezi tarafından sergi açıldı.

        Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı resim, giyim, ahşap boyama, iğne oyası, şiş örgü ve çeşitli alanlarla el emeği ürünler sergilendi.

        Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Bakan Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu
        Bakan Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'da satmak için aldıkları küçükbaşlar telef olan aileye koyun verildi
        Konya'da satmak için aldıkları küçükbaşlar telef olan aileye koyun verildi
        Bel fıtığı rahatsızlığına "bilinçsiz müdahale" yapıldığını iddia eden hasta...
        Bel fıtığı rahatsızlığına "bilinçsiz müdahale" yapıldığını iddia eden hasta...
        Konya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim
        Konya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim
        Konya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştı
        Konya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştı
        17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...
        17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...