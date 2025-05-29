Seydişehir AK Parti danışma meclisi toplantısı yapıldı

Seydişehir'de AK Parti İlçe Teşkilatı'nın danışma meclisi toplantısı düzenlendi.

Divan başkanı olan AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, teşkilat binasında yapılan toplantıda, birlik ve beraberlik içinde 'ben' diyen değil, 'biz' diyen siyaset anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kimsenin kendisini davanın üzerinde görmemesi gerektiğini anlatan Arın, "Bizler gelip geçiciyiz. Tek kalıcı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'dir. Davamızın gücüne güç katmak, bu kutlu davaya gönül vermiş olan herkesin asli görevi olmalıdır." dedi.

Konuşmanın ardından, teşkilat çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi, yerel düzeyde yürütülen faaliyetler konusunda istişare ve değerlendirmede bulunuldu.

Programa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.