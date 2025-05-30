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        Seydişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:09
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        Seydişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kozlu Mahallesi'nde Ramazan Karaca'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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