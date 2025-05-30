Seydişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Kozlu Mahallesi'nde Ramazan Karaca'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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