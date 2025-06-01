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        Seydişehir'de Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Kongresi yapıldı

        Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ali Kapkap, güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:12
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        Seydişehir'de Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Kongresi yapıldı
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        Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ali Kapkap, güven tazeledi.

        Kooperatifin idari binasında gerçekleştirilen kongrede başkanlık için düzenlenen seçimde mevcut başkan Ali Kapkap ile diğer aday Ayhan Gündüz arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

        167 üyeli kooperatifin 121 üyesinin katılarak oy kullandığı seçimde Ali Kapkap 76 oy, Ayhan Gündüz ise 46 oy aldı.

        Oylama sonucu kooperatif üyelerine teşekkür eden Kapkap, "Kooperatif üyelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim yükümüz ağır, ömrümüz yollarda geçiyor. Tüm kamyoncu esnaf arkadaşlarıma kazasız belasız günler diliyorum, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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