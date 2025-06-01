Konya'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müftü Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atarak aracıyla drift yaptığı görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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