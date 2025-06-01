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        Konya'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:30 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:30
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        Konya'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müftü Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atarak aracıyla drift yaptığı görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası kesti.

        Öte yandan kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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