Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali "Hamlet" oyunuyla sona erdi

Festivale bu yıl, Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen 5 yabancı ekibin yanı sıra 13 yerli grup katıldı.

William Shakespeare'in yazdığı, söz ve müziğini Sandro Nikoladze'nin yaptığı, Kakha Bakuradze'nin yönettiği Hamlet, seyirciden büyük beğeni topladı.

Konya'da düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" tamamlandı.

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