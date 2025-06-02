Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu

        Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Tilkili ile Kayalı mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda büyük bir yarığın oluşmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Tilkili ile Kayalı mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda büyük bir yarığın oluşmasına neden oldu.

        Karapınar'ın kırsal Tilkili Mahallesi ile Kayalı Mahallesi'ni bağlayan yolda, sağanak yağış sonrası 3 ila 5 metre derinliğinde ve 100 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yolun ortasından geçen yarık çevresindeki tarım arazilerini de etkiledi.

        Yarık ilk olarak arıza ihbarına giden MEDAŞ ekipleri tarafından fark edildi. Ekipte bulunan Evren Yazgan, "Arıza ihbarından dönerken Tilkili ile Kayalı mahalleleri arasından geçerken büyük bir yarıkla karşılaştık. Biz de bölgede durduk, yoğun yağıştan dolayı yarık oluşmuştu. Hemen durumu yetkililere bildirdik." dedi.

        Tarla sahibi Nazım Karagöz, AA muhabirine kurak geçen kışın ardından yağışa sevindiklerini söyledi.

        Yoğun yağış nedeniyle arazide çatlaklar oluştuğunu belirten Karagöz, şunları kaydetti:

        "Biz 'Toprak kurumasın' diye önemsemedik ama altından fay hattı geçiyormuş. Yüksek yağış nedeniyle yerlerimizin altını yardı. Sabah geldiğimizde gördük ki neredeyse obruk gibi bir yarık var. Yolumuzu kapattık, herhangi birinin başına bir şey gelmemesi için yetkililere bilgi verdik. Belediye personeli hemen müdahale etti, ardından güzel bir şekilde onarım yapıldı. Yaklaşık 3-5 metre derinliğinde, uzunluğu 100 metre kadar. Sağ tarafı da sol tarafı da bizim olan arazimizde, ortadan ana asfalt geçiyor. Kayalı Mahallesi'ne giden yolda çatlak oluştu. Yarık olan yerde 27 dekar pancar, karşısında ise 10 dekar arpa tarlamız var. Sabah saatlerinde yetkililere haber verdik. Ekipler erkenden gelerek arızalı yolu giderdiler. Tüm ekiplere teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız İbrahim Önal da bölgeye gelerek incelemede bulundu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Sarayönü'nden kısa kısa
        Sarayönü'nden kısa kısa
        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf'un babası: Oğlum hayata tutunmaya...
        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf'un babası: Oğlum hayata tutunmaya...
        Kendisine oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan Zekai Seyhan, seçilmenin...
        Kendisine oy atmayı unutsa da kurayla muhtar olan Zekai Seyhan, seçilmenin...
        Konya'da yağış sonrası tarlada yüzey yarığı oluştu
        Konya'da yağış sonrası tarlada yüzey yarığı oluştu
        İşlerinden istifa edip, karavan hayatına geçen çift, Türkiye'yi geziyor
        İşlerinden istifa edip, karavan hayatına geçen çift, Türkiye'yi geziyor
        Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali "Hamlet" oyunuyla sona...
        Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali "Hamlet" oyunuyla sona...