Konya'da başına çekiçle vurduğu kişiyi darbeden zanlı tutuklandı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir kişiyi başına çekiçle vurup darbeden şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir kişiyi başına çekiçle vurup darbeden şüpheli tutuklandı.
Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde araç motoru ustası M.B. (49), dükkanına gelen yedek parçacı U.Ş. (43) ile tartıştı.
Ayrıldıktan bir süre sonra yeniden dükkana gelen U.Ş, kavga etmeye başladığı M.B'nin başına çekiçle vurdu.
Yere düşen M.B'yi darbetmeye devam eden U.Ş, kavgayı gören iş yerindeki çalışanlar tarafından uzaklaştırıldı.
Yaralanan M.B, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan U.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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