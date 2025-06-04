Kulu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kazada Güllü T. ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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