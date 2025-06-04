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        Kulu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrildiğin kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:53
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        Kulu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrildiğin kazada 2 kişi yaralandı.

        Güllü T. İdaresindeki 42 GC 683 plakalı otomobil, Mandıra Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada Güllü T. ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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