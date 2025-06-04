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        Seydişehir'de "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:22
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        Seydişehir'de "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (SEBİDOS) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Belediye Meydanı'nda toplanan bisikletli grup, Seyyid Harun Veli Bulvarı, Uludağ Caddesi ve Kuğulu Tabiat Parkı üzerinde pedal çevirdi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bisiklet sporunun sağlıklı yaşam için önemli olduğunu belirterek, "Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çocuklarımızın gelişimine, çevreye duyarlılığına ve sağlıklı yaşam biçimi edinmelerine katkı sağlayan güçlü bir eğitim aracıdır. Bisiklet, insan sağlığına olan etkisi kadar çevreye ve sosyal hayata da çok büyük katkılar sağlıyor." dedi.

        Etkinlikte, katılımcılara bisiklet kullanımı, kask ve ekipmanların önemi, bisiklet yollarında uyulması gereken kurallar gibi konularında bilgi verildi.

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        Galeri

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