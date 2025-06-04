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        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:23
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        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Bostandere Mahallesi'nde rahatsızlanan 60 yaşındaki Ş.B, Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

        Burada yapılan tetkikler ve kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşılan kadın, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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